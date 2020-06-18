Для рейдерства и незаконных сделок харьковский экс-депутат Александр Гринько использует 43 фирмы, - СМИ

Экс-депутат Харьковского горсовета создал целую сеть предприятий (всего 43 фирмы), основная цель которых была одна — использовать в различного рода рейдерских захватах и сомнительных сделках с недвижимостью. Об этом пишут журналисты в статье издания «Комментарии».

По данным издания, все предприятия, созданные Александром Гринько (и\или его родными, близкими людьми, подругами и подельниками) зарегистрированы по одним и тем же адресам, с использованием одинаковых номеров телефонов, являются участниками (бенефициарами) друг у друга, часто имеют в штате одного, максимум 2-3 человек, и регулярно не платят по счетам — не важно, это плата за аренду, или же налоги государству.

«Схемы» иногда лепились как говорят в народе «на коленке», потому что в течении нескольких месяцев создавались подряд ряд ООО, которые были на 100% учредителями других ООО с аналогичным видом деятельности. А если не успевали создавать новое предприятие, то перепрофилировалось «старое», даже если оно совсем «не подходило» по названию. В той или иной мере по предприятиям «кочуют» (иногда сменяя друг друга) сам Александр Гринько, его мама — Раиса Гринько, в некоторых предприятиях «засвечена» даже дочь — Карина Гринько (хотя есть мнение, что она не одобряет мошеннические схемы своего отца), нынешняя гражданская супруга Елена Тинькевич, и несколько подельников — Киприч Анна, Петр Куценко, Ольга Липак)», — пишут авторы статьи.

По данным журналистов, практически все фирмы Александра Гринько находятся по своим ЕДРПОУ в Реестре судебных решений, что свидетельствует о систематическом нарушении закона этими ООО. «Можно предположить, что это либо фирмы-однодневки, либо „прокладки“ для отмывания денег, либо „прикрытие“ для сильных мира сего», — отмечают в материале.

В статье говорится, что почти все фирмы экс-депутата Гринько — участники десятков судебных разбирательств. В частности, связанных с рейдерством.

Кроме того, по данным авторов статьи, экс-депутат Харьковского горсовета Александр Гринько вместе с Раисой Гринько и Петром Куценко выступили учредителями ЖСК «Тихий квартал», которому горсовет Харькова бесплатно отдал больше гектара городской земли в центре Харькова на пр. Ленина (сейчас — пр. Науки), возле станции метро «Ботанический сад», то есть в одном из самых дорогих районов города. Но по иску прокуратуры суд вернул землю этого ЖСК в собственность города из-за грубых нарушений закона при ее выделении. Журналисты уверены, что мошеннические операции экс-депутата поддерживаются его налаженными годами деловыми связями в кругах бизнес- и политической элиты Харькова.