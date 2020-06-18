Запасы газа в ПХГ Украины приближаются к 19 млрд куб. м

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на июнь 2020 кода составляют около 19 млрд куб. м, к концу сезона закачки планируется выйти на новый рекорд, сообщил глава НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.
«Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственного говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки», — сказал он во время hard talk дискуссии «Нафтогаз. Что дальше?», трансляция которого осуществляется в Youtube в четверг.
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