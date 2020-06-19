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Власти против ужесточения карантина, несмотря на рост заболеваемости

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Власти против ужесточения карантина, несмотря на рост заболеваемости

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность в четкой согласованной коммуникации с людьми о правилах карантина.

«Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина», — сказал он в пятницу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленскому на совещании сообщили, что за последние дни Национальная полиция в три раза увеличила количество протоколов за нарушение карантина.

Представители Кабинета министров отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях о мерах карантина с местными властями и населением.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом — 921 человек, 19 человек умерли.

Дополнительно премьер отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

карантин, Владимир Зеленский
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