Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч человек

В Бразилии зарегистрировали более 50 тыс. смертей в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют подсчеты Минздрава страны.
По данным на 18:45 по местному времени 21 июня (00:45 по Киеву 22 июня), количество умерших в стране достигло 50 617 человек. Общее число заразившихся увеличилось до 1 085 038 человек. Количество новых зараженных в стране увеличилось на 17,4 тыс. человек, за сутки умерли 640 заболевших.
Бразилия стала новым эпицентром коронавируса с конца мая. С начала эпидемии наибольшее количество зараженных за сутки в стране выявили 21 мая. К 20 июня в Бразилии COVID-19 выявили более чем у 1 млн человек.
При этом в июне власти государства решили изменить механизм публикации статистики по коронавирусу. Они приостановили работу сайта, где отображались актуальные сведения о заболевших. Президент Жаир Болсонару объяснял это тем, что данные «не отражают ситуацию в стране».
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