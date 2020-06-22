Украина намерена пересмотреть и сократить договорную базу с Россией

Украина продолжает ревизию двусторонних документов с РФ и намерена отказаться еще от части украинско-российской договорной базы. Об этом сообщил замглавы МИД Василий Бондарь.
«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — сказал он в опубликованном в понедельник интервью «Укринформу».
При этом, по его словам, украинская сторона не идет на «радикально-эмоциональные шаги», которые могут повредить ее гражданам. «Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в период карантина свободно туда перемещались и, находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту», — сказал замминистра.
По его словам, в случае отмены всех соглашений с РФ возникла бы патовая ситуация по механизму защиты интересов украинских граждан на территории РФ. «У нас это миллионы людей — как граждан Украины, так и этнических украинцев, проживающих в России», — добавил он.
В связи с этим, сказал Бондарь, в отношениях с РФ «действует договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя». «Но мы с министерствами и ведомствами двусторонние соглашения постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины», — отметил замглавы МИД.
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