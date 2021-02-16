В РФ собираются в этом году провести парад Победы

Парад Победы в 2021 году точно состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что парад будет — это однозначно», — сказал Песков. При этом он отметил, что пока не знает, состоится ли праздник по традиции 9 мая.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции парад в честь 75-летия Победы 9 мая включал только воздушную часть и салюты. Традиционный парад Сухопутных сил перенесли тогда на 24 июня. В эту дату парад проходил на Красной площади в 1945 году.

В параде 24 июня в прошлом году участвовали более 13 тыс. военнослужащих, более 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Кроме российских военных по Красной площади прошли служащие из Армении, Азербайджана, Беларуси, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии и Таджикистана.