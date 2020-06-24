В Украине новый антирекорд – за сутки 940 больных COVID-19

За сутки 23 июня диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 940 людям, 16 больных умерли, 453 выздоровели.

Об этом свидетельсвуют обновленные данные СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1723 случая;

Волынская область — 1955 случаев;

Днепропетровская область — 1060 случаев;

Донецкая область — 376 случаев;

Житомирская область — 1304 случая;

Закарпатская область — 2369 случаев;

Запорожская область — 559 случаев;

Ивано-Франковская область — 2124 случая;

Кировоградская область — 634 случая;

г. Киев — 4528 случаев;

Киевская область — 2332 случая;

Львовская область — 4423 случая;

Луганская область — 75 случаев;

Николаевская область — 368 случаев;

Одесская область — 1370 случаев;

Полтавская область — 300 случаев;

Ровенская область — 3164 случая;

Сумская область — 272 случая;

Тернопольская область — 1786 случаев;

Харьковская область — 1891 случай;

Херсонская область — 188 случаев;

Хмельницкая область — 627 случаев;

Черновицкая область — 4478 случаев;

Черкасская область — 614 случаев;

Черниговская область — 494 случая.

За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 39 014 человек, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели. Сейчас болеют от коронавируса 20 554 человека.