В Украине новый антирекорд – за сутки 940 больных COVID-19

За сутки 23 июня диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 940 людям, 16 больных умерли, 453 выздоровели.
Об этом свидетельсвуют обновленные данные СНБО.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1723 случая;
Волынская область — 1955 случаев;
Днепропетровская область — 1060 случаев;
Донецкая область — 376 случаев;
Житомирская область — 1304 случая;
Закарпатская область — 2369 случаев;
Запорожская область — 559 случаев;
Ивано-Франковская область — 2124 случая;
Кировоградская область — 634 случая;
г. Киев — 4528 случаев;
Киевская область — 2332 случая;
Львовская область — 4423 случая;
Луганская область — 75 случаев;
Николаевская область — 368 случаев;
Одесская область — 1370 случаев;
Полтавская область — 300 случаев;
Ровенская область — 3164 случая;
Сумская область — 272 случая;
Тернопольская область — 1786 случаев;
Харьковская область — 1891 случай;
Херсонская область — 188 случаев;
Хмельницкая область — 627 случаев;
Черновицкая область — 4478 случаев;
Черкасская область — 614 случаев;
Черниговская область — 494 случая.
За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 39 014 человек, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели. Сейчас болеют от коронавируса 20 554 человека.
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