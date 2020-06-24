Зеленский в пятницу поедет смотреть на «Большую стройку»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы «Большая стройка», сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с „Большой стройки“ в этой области», — сказал он на брифинге в среду в Киевской области с руководителем Госагентства автодорог Александром Кубраковым, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.