Кабмин выделит Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий подтоплений 500 млн грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что начальная помощь Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий непогоды составит 500 млн грн.
«Ивано-Франковская область определилась с первой необходимой финансовой помощью. На комиссии по ТЭБ и ЧС протокольное решение и зафиксировали эти вещи. Есть обращение главы Ивано-Франковской обладминистрации о начальной помощи в сумме 500 млн грн для ликвидации последствий наводнения и ликвидации угроз, которые сейчас есть», — сказал Шмыгаль на брифинге в Ивано-Франковской области в среду, передает Интерфакс-Украина.
По словам премьера, также есть дополнительная потребность в 82 млн грн для возобновления дамб и берегов, которые были повреждены наводнением.
Шмыгаль отметил, что область уже выделила 1 млн грн на вышеуказанные цели.
Как сообщалось, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.
Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.
По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская — 161, Черновицкая — 15, Львовская — 8).
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