Зеленский летит в Ивано-Франковск представлять нового губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области в пятницу, 2 августа.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, Зеленский примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре и развитию региона Украинских Карпат.

Также глава государства осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по их восстановлению.

Кроме того, Зеленский представит нового главу областной государственной администрации.

Как сообщалось, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, в том числе Ивано-Франковской, и в тот же день назначил временно исполняющего обязанности главы этой обладминистрации Марию Савку.

В начале июля Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской обладминистрации. 27 июля Кабмин согласовал это назначение.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго»). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.