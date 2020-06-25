В Одесской области значительный скачок заболеваемости и новый антирекорд

За последнюю неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом в Одесской области увеличилось вдвое. Ранее ежедневно лаборатория подтверждала диагноз у более 30 пациентов, а за прошедшие сутки — 95 новых случаев.

«Такой тревожный антирекорд, на 10% больше пик заболеваемости, который был в начале мая, зафиксировал ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», — сообщил глава Одесской области Максим Куцый.

По его словам, подавляющее большинство случаев — 39 — зафиксировано в Болградском районе, также много заболевших в Одессе (15), Измаильском (16) и Овидиопольском (6) районах.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в области составляет 1466, «активных» — 50%.