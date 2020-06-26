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КСУ признал неконституционной невозможность оспорить деятельность НБУ владельцами менее 10% акций банка

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КСУ признал неконституционной невозможность оспорить деятельность НБУ владельцами менее 10% акций банка

Второй сенат Конституционного суда Украины (КСУ) 24 июня признал неконституционным отдельное положение части первой статьи закона № 2121-III о «банках и банковской деятельности» от декабря-2000, ограничивающее перечень лиц, которые могут обжаловать решения, действие или бездействие Национального банка Украины (НБУ), владельцами существенного участия в банке (минимум 10% акций) и банком.

Согласно материалам дела, Эдуард Карякин и ООО «Торговый дом «Эко-уголь Украины» обратились в суд с конституционными жалобами относительно того, что соответствующая статья закона № 2121-III предоставляет право обжаловать решения, действие или бездействие НБУ или его должностных лиц «другим лицам, на которые распространяется наблюдательная деятельность НБУ», то есть только тем акционерам, которые являются владельцами существенного участия в банке.

«Торговый дом «Эко-уголь Украины» считает, что «предоставляя право на обжалование решений НБУ в суде только лицам, которым принадлежат не менее 10% участия в уставном капитале, соответствующее положение противоречит «принципу правового равенства и нарушает конституционный запрет на дискриминацию по признаку имущественного статуса», — отмечено в материалах дела.

Отмечается также, что это положение фактически ограничивает лица, которым принадлежат до 10% акций в банке, в праве доступа к суду.

Уточняется, что во время рассмотрения этого дела КСУ, к закону № 2121-III были внесены изменения законом от 13 мая 2020 года № 590-IX, при этом КСУ считает, что соответствующие изменения не повлияли на суть оспариваемого положения по части вопросов, поднятых в конституционной жалобе.

«КСУ считает, что гарантирование предписанием части второй статьи 55 Конституции каждому права на доступ к суду с целью обжалования решений, действия или бездействий субъектов властных полномочий является требованием принципа верховенства права», — говорится в материалах.

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Кроме того, КСУ, проанализировав функции и полномочия НБУ, определенные законом № 2121 определил, что регулятор может утверждать решения, которые относятся к неопределенному кругу физлиц и юрлиц, и могут приводить к нарушениям или быть причиной ущемления их прав, свобод и законных интересов.

«Глядя на положения (...) „о существенном участии“ и „лиц, которые охватываются наблюдательной деятельностью НБУ“, КСУ констатирует, что положение части первой статьи 79 закона № 2121 устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право обжаловать решения, действия или бездействия НБУ», — отмечено в материалах.

Утоняется, что отдельное положение части первой статьи 79 закона № 2121-III, признанное КСУ неконституционным, теряет силу со дня утверждения этого решения.

банки, НБУ, КСУ
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