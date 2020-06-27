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Меркель допустила отказ США от мирового лидерства

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Меркель допустила отказ США от мирового лидерства

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир больше не должен рассчитывать на мировое лидерство США. А военное присутствие Вашингтона в Европе отвечает его собственным интересам.

Об этом она заявила в интервью ряду европейских СМИ, в том числе The Guardian.

По ее словам, остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером.

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«Они (страны, — ред.) должны скорректировать свои приоритеты. Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировой державой... Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься», — отметила Меркель.

Меркель является первым немецким лидером, которая родилась и выросла в ГДР, ранее она часто говорила о своем восхищении глобальным влиянием США. Однако еще при президенте Бараке Обаме усиливалась критика Берлина в недостаточных военных расходах, а при Трампе критика стала только нарастать.

В то же время Меркель подчеркивает, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает их собственным интересам.

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«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки», — отметила она.

Однако она соглашается, что Европе необходимо сохранить военный союз с США.

«Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя, чем во время холодной войны», — добавила Меркель.

Ангела Меркель, лидерство
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