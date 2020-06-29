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Встреча Орбана и Зеленского может состояться в конце июля

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Встреча Орбана и Зеленского может состояться в конце июля

В ходе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая может состояться в конце июля, сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

«Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Боднар назвал переговоры в рамках Комиссии в Киеве успешными и конструктивными.

«Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва — это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол. Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам замминистра, стороны нашли понимание относительно мер по преодолению последствий паводков на Закарпатье.

«Наша сторона обратилась с предложением о привлечении общего четырехстороннего инженерно-саперного батальона „Тиса“, задачей которого является как раз помощь населению во время паводков», — отметил он.

Боднар добавил, что все вопросы не были решены, разногласия остаются, но их стараются свести к понятному алгоритму решения. Одним из способов решения вопроса обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования он назвал совершенствование украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно — разработки нового закона о национальных меньшинствах.

«Для нас красными линиями остаются принятые законы об образовании и государственном языке. Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах. Это пути, которыми мы можем идти дальше в диалоге друг с другом и решении существующих проблем, разногласий и приближения наших позиций. С этим расчетом мы идем на встречу президента и премьер-министра», — пояснил он.

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На вопрос о том, будет ли достигнута сторонами договоренность о вопросе образования еще до встречи Зеленского и Орбана, Боднар ответил, что, вероятно, будет достигнут прогресс

«Я думаю, что будет прогресс. Но удастся ли окончательно урегулировать вопрос, я бы не спешил с такими выводами. Мы настроены на конструктив и на результат, но этот результат должен быть взаимоприемлемым», — подчеркнул он.

Виктор Орбан, Владимир Зеленский
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