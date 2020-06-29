Китай собирается создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Несколько китайских нефтеперерабатывающих госкомпаний, среди которых есть China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Sinochem, PetroChina и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), ведут переговоры о формировании группы для совместных закупок нефти за рубежом, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, формирование такого союза уже получило одобрение со стороны властей Китая и соответствующих регулирующих органов.
Участие в переговорах принимают представители компаний, которые в общей сложности импортируют по 5 млн барр. нефти в сутки. Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. Это дало бы вошедшим в сделку компаниям возможность избежать ценовых войн между собой и влиять на предлагаемую поставщиками цену.
На начальном этапе участники альянса планируют совместно подавать заявки на закупку некоторых сортов российской и африканской нефти на спотовом рынке, сообщили источники Bloomberg. Собеседники агентства отметили также, что первая такая заявка на покупку сибирской нефти ESPO, поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), может быть подана уже в июле. В будущем к альянсу могут подключиться и независимые нефтепеработчики, в том числе и так называемые "чайники" (мелкие НПЗ) из провинции Шаньдун.
Причиной попытки формирования китайскими нефтепереработчиками закупочного альянса Bloomberg считает рост цен на сырье на спотовом рынке после того, как экономика Китая начала восстанавливаться после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Агентство напоминает, что еще в 2003 году китайские металлургические компании сформировали альянс для закупок за границей медного концентрата. Сейчас в группу, известную как CSPT, входят более десятка компаний, закупающих через нее около 80% всего импорта медного концентрата в Китай.
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