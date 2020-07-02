В Украине снова начало расти число заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на 2 июля лабораторно подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них за сутки — 889.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области — 152, Киеве — 104, Ровенской области — 93, Закарпатской области — 85, Волынской области — 81.

В течение суток зафиксировано 12 новых летальных случаев.

Всего в Украине зарегистрировано 1185 смертей от COVID-19. Выздоровели — 20 053. Болеют сейчас — 24 645 пациентов.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 664 случая коронавируса.