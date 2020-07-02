Исполнять обязанности Смолия в случае его увольнения будет Рожкова

Обязанности главы Национального банка, в случае увольнения действующего председателя Якова Смолия, будет исполнять его первый заместитель Екатерина Рожкова.
Как заверили в пресс-службе НБУ, в ведомстве будут руководствоваться в связи с этим исключительно соответствующим законом.
«Порядок увольнения председателя и назначения исполняющего обязанности определяют статья 18 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и статья 1 Закона Украины «О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины или Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины», — сообщили в пресс-службе регулятора.
В соответствии со статьей 1 Закона Украины «О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины или Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины», в случае увольнения или отставки лица, которого назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины или лица, которого назначает на должность Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины, обязанности уволенного лица временно, но не более одного месяца, исполняет первый заместитель.
Первым заместителем председателя Национального банка является Екатерина Рожкова.
Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Он заявил, что уходит в отставку из-за «систематического политического давления».
В свою очередь в Офисе президента Украины заверили, что Правление Нацбанка будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.
Как известно, заявление об отставке главы Нацбанка должна одобрить Верховная Рада.
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