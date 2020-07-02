Зеленский снова стал бы президентом в случае проведения сейчас выборов

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-28 июня 2020 года.

При этом 11,4% респондентов поддержали бы лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины Петра Порошенко, 11,2% — сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 7,2% — лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 6,7% — лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Поддержка других кандидатов — ниже 4% каждого. Еще около 15% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.