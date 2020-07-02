Деятельностью власти недовольны большинство украинцев

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, тогда как не довольны — 52%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-28 июня 2020 года.
Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны — 51%.
Работой самого парламента и правительства довольны значительно меньше: лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады (76% — отрицательно), 9% — деятельность главы правительства Дениса Шмыгаля (отрицательно 56%), 8% положительно оценили работу Кабмина (71% отрицательно).
53% опрошенных считают, что экономический кризис осенью текущего года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.
В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016