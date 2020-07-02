Деятельностью власти недовольны большинство украинцев

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны 36% украинцев, тогда как не довольны — 52%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-28 июня 2020 года.

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны — 51%.

Работой самого парламента и правительства довольны значительно меньше: лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады (76% — отрицательно), 9% — деятельность главы правительства Дениса Шмыгаля (отрицательно 56%), 8% положительно оценили работу Кабмина (71% отрицательно).

53% опрошенных считают, что экономический кризис осенью текущего года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.