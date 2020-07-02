Управляющий сетями ресторанов Pizza Hut и Wendy's в США подал заявление о банкротстве

Компания NPC International, один из крупнейших операторов сетей быстрого питания в США, под чьим управлением находятся около 1,2 тыс. ресторанов Pizza Hut и около 400 ресторанов Wendy’s, подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Среди главных причин такого решения — накопленная ранее задолженность в размере примерно $1 млрд. Компания не справилась с выплатами по ней из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию заведений общественного питания, а также росту цен на продукты. В ресторанах NPC International в 27 штатах работают свыше 40 тыс. человек.
Как отметил исполнительный директор заведующего ресторанами Pizza Hut отделения NPC International Джон Вебер, в ходе процедуры банкротства компания рассчитывает оптимизировать набор ресторанов под своим управлением, чтобы более точно соответствовать запросам клиентов.
NPC International является франчайзи компаний Pizza Hut и Wendy’s, то есть может использовать их бренды и модель работы при соблюдении установленных правил и финансовых отчислениях франчайзеру. Всего в США насчитывается около 7,1 тыс. ресторанов Pizza Hut и 6,5 тыс. ресторанов.
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