Депутаты решили не проводить сегодня внеочередное заседание Рады

Верховная Рада не будет проводить внеочередное пленарное заседание вечером в четверг 2 июля.

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Были проведены дополнительные консультации с председателями фракций и групп у председателя парламента. По их результатам решили не проводить внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 2 июля в 18:00», — отметила Кравчук.

Ранее в четверг во время заседания парламента председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил об их инициативе в отношении сбора подписей депутатов за проведение в четверг, 2 июля, внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов, касающихся представления последствий коронавирусной болезни COVID- 19.

В свою очередь заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что фракция «Слуга народа» инициировала сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады 2 июля для завершения рассмотрения поправок к законопроекту об игорном бизнесе и принятии трех документов относительно борьбы с пандемией коронавируса.

Законопроект об игорном бизнесе во втором чтении народные депутаты рассматривают с 30 июня. В документ было внесено более 3500 поправок. Ожидалось, что Рада завершит их рассмотрение на пленарном заседании 2 июля, однако не успела.