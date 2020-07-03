Зеленский заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.
Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности», — говорится в сообщении.
«Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я, как президент, буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства», — отметил Зеленский.
Кроме того, в ходе консультаций были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ, сообщает пресс-служба президента.
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