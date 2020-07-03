Смолий рассказал, что написал заявление после встречи с президентом

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявляет, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с главой государства Владимиром Зеленским.

«Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке», — сказал он журналистам в ходе пресс-брифинга в пятницу.

Он также рассказал о причинах своей отставки, в частности о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1.

«На многих советах при участии нардепов, представителей правительства, премьер-министра и президента звучали призывы о том, что НБУ должен залить экономику деньгами, что Нацбанк должен изменить наши регуляторные акты, чтобы не регулировать банковский сектор, установить курс, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам. И доходило до того, что нам говорили «Мы заложили в бюджет инфляцию 11% и курс 30грн/$1, а вы не хотите этого делать. Я это расцениваю как давление», — сказал он.

Смолий добавил, что в течение продолжительного времени в отношении Нацбанка осуществлялись систематическое политическое давление и травля.

«Давление с целью согласования решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более отдаленной перспективе. Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров», — пояснил Смолий.

Он призвал правительство и президента к эффективному сотрудничеству с НБУ и отметил, что своей отставкой стремиться предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы работы регулятора.

Также журналистка уточнила у Смолия, была ли возможность не поддаваться давлению и оставаться.

«Такое желание было, но возможности, к сожалению, закончились», — ответил уволенный глава НБУ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за «политического давления».