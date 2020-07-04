В ДТП в Запорожской области травмировались 6 человек, 4 из них - дети

В Запорожской области на автодороге «Акимовка — Кирилловка» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть человек. Четверо из пострадавших — дети.

Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По данным спасателей, 3 июля в 16:20 поступило сообщение о ДТП. Так, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW.

«25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. Также во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3 и 8 лет», — информирует ГСЧС.

Всех пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу. По факту происшествия ведется расследование.

Напомним, 3 июля во Львовской области в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек, их госпитализировали.

Как писало РБК-Украина, ранее в Польше автобус с украинцами попал в серьезную аварию с двумя грузовиками, в результате пострадали 36 человек; состояние четырех наиболее травмированных серьезное, но стабильное.