МИД выразил протест из-за новой волны задержаний крымских татар

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в разных районах АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что по имеющейся информации, по результатам обысков были незаконно задержаны не менее шести граждан Украины.

«Такие действия РФ являются продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность. Более того, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В связи с этим МИД требует от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих, в частности, прекращение репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.

Во вторник, 7 июля, утром в четырех районах Крыма российские силовики провели обыски в семи домах крымских татар, в результате обысков были проведены задержания.