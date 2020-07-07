Зеленский признался в нарушении антикоррупционного законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства — неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
«В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения», — сообщает Офис президента Украины.
Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016