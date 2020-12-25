Зеленский подписал закон о НАПК и госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины „О предотвращении коррупции“ по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции», который парламент принял 15 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейские и евроатлантические стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене», — говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что этот документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением КС от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона Украины «О предотвращении коррупции», и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Также сообщается, что закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК касательно судей, судей Конституционного суда (КС) Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КС от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, закон устанавливает особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, обеспечение правового регулирования касательно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Также президент Украины подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, принятый парламентом 15 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета-2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

В пресс-службе отмечается, что в госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн.

На национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Также с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.