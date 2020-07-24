Дело против Зеленского закрыли

Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении президента Владимира Зеленского, открытое по протоколу председателя НАПК Александра Новикова в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
«Производство по делу об административном правонарушении ... закрыть на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения», — отмечается там.
В суде напомнили, что по ст. 105 Конституции президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вручило Зеленскому два админпротокола об административном правонарушении из-за недекларирования изменений в имущественном состоянии и пообещало направить материалы в суд.
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