Аваков и Данилов экстренно отбыли в Луганскую область

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов экстренно отбыли в Луганскую область, где произошли масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Министр внутренних дел Арсен Аваков, Секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и председатель Нацполиции Игорь Клименко экстренно отбыли в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров и осуществления воздушного мониторинга районов возгорания. Кроме этого, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 июля в 13 час. 21 мин возле с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой на 20 га.

Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на с. Смоляниново. Кроме того, пожарные ликвидируют верховой пожар возле с.Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

По информации Министерства внутренних дел Украины предварительно погибли 7 человек.

Для тушения возгораний вылетели два пожарных самолета ГСЧС из Краматорска.