В Луганской области из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух поселков, есть жертвы

В Луганской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади около 85 га, сообщается об одном погибшем и четырех пострадавших.

«В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов», — указывается в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По данным ГСЧС, по состоянию на 17:00 1 человек погиб и 4 госпитализированы в больницу.

К тушению пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники. Дополнительно от ГСЧС направляются 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человека и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 12 единиц техники.