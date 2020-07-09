Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
Состояние Безоса увеличилось на фоне роста стоимости акций его компании Amazon. По оценке издания, накануне, 8 июля, капитализация Amazon достигла $1,54 трлн. Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 11,1% акций компании, превысило $182,6 млрд. Это рекордные показатели за все время ведения подобной статистики, отмечает Forbes.
По данным Bloomberg, состояние Безоса эквивалентно 0,89% ВВП США и составляет 3% совокупного состояния 500 богатейших людей мира.
В июле прошлого года предприниматель официально развелся со своей женой Маккензи Безос. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%. Сейчас состояние бывшей супруги Безоса равняется $59,8 млрд, что делает ее второй в списке богатейших женщин в мире, отмечает издание. Самой богатой женщиной является дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. По данным консалтинговой компании Wealth-X, ее состояние оценивается в $61,4 млрд.
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