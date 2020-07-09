Войти
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
позиция
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли
официально
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

В первом полугодии в общий фонд госбюджета недополучено более 38 млрд грн

342
В первом полугодии в общий фонд госбюджета недополучено более 38 млрд грн

В первом полугодии этого года в общий фонд государственного бюджета недополучено более 38 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в январе — июне 2020 года.

«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнены на 38,4 млрд. грн или 7,8%», — сказал Валерий Пацкан.

По его словам, меньше плана были поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 33,2 млрд. грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами — на 7,1 млрд. грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц — на 2,2 млрд. грн (3,9%), ввозной пошлины — на 0,9 млрд. грн (9,2%).

«К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой — на 1,7 млрд. грн (0,6%) », - добавил председатель Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе — июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 и т.д. — на 29,9 млрд. грн (30,4%). Вследствие укрепления гривны в январе — июне 2020 года, по сравнению с прогнозом, расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 7,1 млрд. грн (10,3%); а экономия расходов на зарплату и денежное обеспечение военнослужащих, прежде всего по бюджетным программам МВД стала основным фактором экономии расходов на оплату труда с начислениями — на 6 млрд грн (5,4%).

Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение — на 4,8 млрд. грн (2,9%); медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания — на 1,2 млрд. грн (26,6%); субвенции местным бюджетам — на 1,1 млрд. грн (1,6%).

Читайте также: Падение ВВП Украины за 5 месяцев составило почти 6%

Председатель Счетной палаты также отметил, что расходы из государственного бюджета Пенсионному фонду Украины осуществлялись в соответствии с планом на январь — июнь. «Кроме того, на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда Украины Государственная казначейская служба Украины предоставила с единого казначейского счета 67,4 млрд. грн займов. Не возвращены 11,4 млрд. гривен. Общая задолженность по предоставленным Пенсионному фонду с единого казначейского счета займам выросла до 59,4 млрд. гривен», — сказал Валерий Пацкан.

Он отметил, что общий фонд государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд. (99,8%) источников финансирования. Подписание соглашения с МВФ и получение первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд. грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд. гривен внешних поступлений.

Счетная палата, бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 июля 2020
Среда, 8 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016