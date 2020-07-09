В первом полугодии в общий фонд госбюджета недополучено более 38 млрд грн

В первом полугодии этого года в общий фонд государственного бюджета недополучено более 38 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины в январе — июне 2020 года.

«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнены на 38,4 млрд. грн или 7,8%», — сказал Валерий Пацкан.

По его словам, меньше плана были поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 33,2 млрд. грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами — на 7,1 млрд. грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц — на 2,2 млрд. грн (3,9%), ввозной пошлины — на 0,9 млрд. грн (9,2%).

«К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых таможенной службой не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговой службой — на 1,7 млрд. грн (0,6%) », - добавил председатель Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе — июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

В частности, меньше плана проведены расходы на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения, меры по противодействию распространению острой респираторной болезни COVID-19 и т.д. — на 29,9 млрд. грн (30,4%). Вследствие укрепления гривны в январе — июне 2020 года, по сравнению с прогнозом, расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 7,1 млрд. грн (10,3%); а экономия расходов на зарплату и денежное обеспечение военнослужащих, прежде всего по бюджетным программам МВД стала основным фактором экономии расходов на оплату труда с начислениями — на 6 млрд грн (5,4%).

Меньше плана проведены расходы на социальное обеспечение — на 4,8 млрд. грн (2,9%); медикаменты и перевязочные материалы, продукты питания — на 1,2 млрд. грн (26,6%); субвенции местным бюджетам — на 1,1 млрд. грн (1,6%).

Председатель Счетной палаты также отметил, что расходы из государственного бюджета Пенсионному фонду Украины осуществлялись в соответствии с планом на январь — июнь. «Кроме того, на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда Украины Государственная казначейская служба Украины предоставила с единого казначейского счета 67,4 млрд. грн займов. Не возвращены 11,4 млрд. гривен. Общая задолженность по предоставленным Пенсионному фонду с единого казначейского счета займам выросла до 59,4 млрд. гривен», — сказал Валерий Пацкан.

Он отметил, что общий фонд государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд. (99,8%) источников финансирования. Подписание соглашения с МВФ и получение первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд. грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд. гривен внешних поступлений.