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Госбюджет за І полугодие недополучил 38 миллиардов

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Госбюджет за І полугодие недополучил 38 миллиардов

В I полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета недовыполнен на 38 млрд грн, план расходов - на 51 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Фейсбук.

Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике: снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции - на 8,3%. А также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

План доходов госбюджета, по подсчетам председателя Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7%, утверждает Пацкан, недополучено 14 млрд грн доходов. План расходов государственного бюджета, по его словам, не выполнен на 51 млрд грн.

По словам председателя Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.

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Напомним, весной Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым дефицит госбюджета был увеличен на 202 млрд грн (до 298,4 млрд грн), доходы сокращены на 119,75 млрд грн (до 975,8 млрд грн), а расходы увеличены на 82,4 млрд грн (до 1266,4 млрд грн).

Счетная палата, бюджет
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