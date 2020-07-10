«Слуга народа» Дубинский бросил «веловызов» Кличко

Нардеп от «Слуги народа» и один из возможных кандидатов на пост мэра Киева от президентской партии Александр Дубинский вызвал нынешнего мэра Виталия Кличко «на бой», а именно — проехаться на велосипеде по киевским дорогам.
Об этом Дубинский сообщил в своем блоге на Youtube-канале.
Сам нардеп совершил заезд с Позняков до улицы Пушкинская, где расположена столичная мэрия, чтобы протестировать качество дорог и наглядно показать отсутствие велодорожек.
Он проехал через Южный мост, Дружбы народов, Лыбидскую и доехал до метро «Льва Толстого». На поездку у Дубинского ушел ровно один час. При этом местами такая поездка была сопряжена с серьезными трудностями, а местами была просто опасной для жизни. На значительном отрезке пути велодорожки отсутствовали в принципе.
«15 километров, ровно один час с одним питстопом и масса „удовольствия“ от фейкового велогорода... Виталий Владимирович Кличко, проедьте такой же маршрут, покажите велоудобства города для киевлян. А потом подумайте, идти вам в мэры снова или не идти. Чтобы не позориться», — заявил Дубинский в конце маршрута.
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