«Слуга народа» Дубинский бросил «веловызов» Кличко

Нардеп от «Слуги народа» и один из возможных кандидатов на пост мэра Киева от президентской партии Александр Дубинский вызвал нынешнего мэра Виталия Кличко «на бой», а именно — проехаться на велосипеде по киевским дорогам.

Об этом Дубинский сообщил в своем блоге на Youtube-канале.

Сам нардеп совершил заезд с Позняков до улицы Пушкинская, где расположена столичная мэрия, чтобы протестировать качество дорог и наглядно показать отсутствие велодорожек.

Он проехал через Южный мост, Дружбы народов, Лыбидскую и доехал до метро «Льва Толстого». На поездку у Дубинского ушел ровно один час. При этом местами такая поездка была сопряжена с серьезными трудностями, а местами была просто опасной для жизни. На значительном отрезке пути велодорожки отсутствовали в принципе.

«15 километров, ровно один час с одним питстопом и масса „удовольствия“ от фейкового велогорода... Виталий Владимирович Кличко, проедьте такой же маршрут, покажите велоудобства города для киевлян. А потом подумайте, идти вам в мэры снова или не идти. Чтобы не позориться», — заявил Дубинский в конце маршрута.