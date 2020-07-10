Минобразования и Минздрав готовят правила, по которым начнется новый учебный год

В течение недели Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки представят правила, по которым начнется новый учебный год.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Сейчас в условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться: при каких условиях они будут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут обучаться в дистанционном режиме, каким образом мы можем совместить эти два способа. Вместе с МОН мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Думаю, в течение недели, 10 дней мы все это четко выпишем и сразу сообщим, как будут учиться наши дети в следующем учебном году», — сказал Степанов.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в правительстве рассматривают возможность дистанционного обучения осенью в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19.

По состоянию на 10 июля в Украине зарегистрировано 52 043 случаи COVID-19, за сутки — 819 новых случаев.