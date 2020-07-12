На границе США и Мексики уже построили почти 400 км новой стены

Протяженность новой стены, возведенной на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет порядка 400 км, а к концу года достигнет около 730 км. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Мы к настоящему времени построили 240 миль (386 км — Ред.) новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль (727 км)», — отметил он.

Протяженность американо-мексиканской границы достигает 3,14 тыс. км.

При Трампе борьба с нелегалами — пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, — активизировалась. Еще во время предвыборной кампании в 2016 году он обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Глава Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.