Саакашвили хочет передать госуслуги на аутсорс частному бизнесу

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает необходимым лоббировать передачу максимально возможного количества государственных услуг на аутсорс частному бизнесу.
«Мы часто пытаемся заменить то, что должен делать частный сектор государственными вещами. Но не может государственный чиновник, даже самый прогрессивный, работать лучше, чем частная структура. Там, где может работать бизнес, в том числе в сфере государственных услуг, должен работать бизнес, чиновникам там не место», — заявил он в ходе посещения дата-центра GigaCloud в Киеве в понедельник.
По мнению Саакашвили, весь государственный аппарат Украины ориентирован на устаревшие методики работы и привык работать с учетом коррупционных схем, и это нужно менять.
Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса принуждает бизнес активно уходить в онлайн, и это шанс для Украины активно проявить себя на рынке облачных сервисов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016