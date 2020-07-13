Саакашвили хочет передать госуслуги на аутсорс частному бизнесу

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает необходимым лоббировать передачу максимально возможного количества государственных услуг на аутсорс частному бизнесу.

«Мы часто пытаемся заменить то, что должен делать частный сектор государственными вещами. Но не может государственный чиновник, даже самый прогрессивный, работать лучше, чем частная структура. Там, где может работать бизнес, в том числе в сфере государственных услуг, должен работать бизнес, чиновникам там не место», — заявил он в ходе посещения дата-центра GigaCloud в Киеве в понедельник.

По мнению Саакашвили, весь государственный аппарат Украины ориентирован на устаревшие методики работы и привык работать с учетом коррупционных схем, и это нужно менять.

Он также подчеркнул, что пандемия коронавируса принуждает бизнес активно уходить в онлайн, и это шанс для Украины активно проявить себя на рынке облачных сервисов.