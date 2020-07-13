Нового главу НБУ могут назначить на внеочередном заседании в пятницу

Первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допускает, что Верховная Рада назначит главу Национального банка Украины в пятницу на внеочередном заседании.

«Может такое случиться, что в пятницу будет внеочередное заседание после основного. То есть в районе 14-15 часов. Именно по назначению главы Нацбанка Украины», — сказал Корниенко в понедельник в Киеве после заседания фракции «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

Парламентарий также отметил, что пока кандидатуры на главу Национального банка нет. «Нет пока что кандидатуры. Я понимаю, что президент пока что проводит собеседования, ведь это, согласно Конституции исключительно компетенция президента», — сказал Корниенко.