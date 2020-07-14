Байден предлагает потратить $2 трлн на перевод США на чистую энергетику

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае избрания главой государства на выборах в ноябре намерен добиться вложения за четыре года $2 трлн в перевод национальной энергетики на экологически чистые источники. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.
По его данным, демократ Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году. Для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет. Политик также поддерживает план лидера демократов в Сенате Конгресса Чака Шумера, предусматривающий стимулирование обмена обычных автомобилей в США на машины с двигателями гибридного типа, а также работающие на электричестве или водородном топливе.
Бывший вице-президент 7 июля изложил собственную программу усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай. Политик, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, считает целесообразным в течение четырех лет увеличить на $400 млрд расходы на приобретение товаров и услуг, произведенных на родине.
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, состоятся в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016