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Украина не попала в новый список ЕС безопасных стран для открытия границ

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Украина не попала в новый список ЕС безопасных стран для открытия границ

ЕС принял во вторник решение сократить список стран, с которыми можно открыть границы с 14 до 12, исключив из него Сербию и Черногорию. Об этом сообщил во вторник источник ТАСС, официальное решение должно быть опубликовано вечером.

«Страны ЕС достигли взаимопонимания о необходимости исключить из списка Сербию и Черногорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Официальное решение будет опубликовано вечером», — заявил он. По его словам, вторая редакция списка безопасных стран должна вступить в действие с 15 июля

Дипломат добавил, что в настоящий момент в Брюсселе началась финальная встреча, на которой вторая редакция «белого списка» будет окончательно утверждена. По его словам, другие изменения списка «не получили необходимой поддержки». Таким образом финальная версия списка включает Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Грузию, Уругвай.

13-й страной, с которой границы потенциально можно открыть, является Китай, однако в его отношении остается в силе требование взаимности — то есть Пекин должен синхронно открыть границы для государств ЕС, на что он пока пойти не готов.

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Первая версия списка была утверждена 30 июня, в нее вошли 14 стран плюс Китай, в отношении которого тогда было сформулировано условие взаимности. Документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению с 1 июля открыть или не открывать границы с любыми странами из «белого списка», но не должны открываться для государств не входящих в данный список.

ЕС, коронавирус
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