Новоназначенные налоговики начинают «кошмарить» бизнес: спустили команду с четким перечнем «жертв»

Несмотря на очередную смену руководства Государственной налоговой службы Украины, методы работы остаются прежними. Не прошло и трех месяцев после назначения нового главы ГНС Алексея Любченко, как команду «фас» на четко определенный круг представителей бизнеса спустили на места. Срочное поручение «закошмарить», в частности, три алкогольные предприятия опубликовал анонимный телеграмм канал «Дон Кихот».
«Срочно! Поручение руководителям ПНОПТ (под персональную ответственность руководителей оперподразделений). Необходимо отработать и в случае выявления зафиксировать факты продажи в розничной сети ЛВИ с признаками подделки на территории обслуживания.
В настоящее время в ГУ ОРД ГФС Украины поступает информация о наличии в оптово-розничной сети ЛВИ производителем которых являются ОАО „Люботинский завод Продтовары“, ООО „ЛВЗ Прайм“, ООО „Александрия премиум“.
В случае выявления вышеуказанной продукции работниками ГУ ОРД ГФС на территории обслуживания, в отношении руководителя ПНОПТ и УОРД ДФС будет проведена служебная проверка. К вышеуказанным проверкам привлекать работников территориальных подразделений Департамента контроля за подакцизными товарами», — говорится в поручении, тест которого приводится полностью.
Там же добавляется: «Руководителям отдела ПНОПТ УОРД по фактам отработки до 17:00 в телефонном режиме сообщить Нефедову С.В.»
Как указывают авторы тг-канала, все это похоже не на борьбу, а на попытку «загнать всех в схему». Иначе нельзя объяснить такую избирательность.
Напомним, что по данным Офиса бизнес-омбудсмена, давление на бизнес с начала 2020 года, со стороны налоговиков и правоохранителей, выросло на 13%.
Также напомним, что президент Владимир Зеленский лично и неоднократно обещал не допускать давления на бизнес в Украине и бороться с таким явлением. Еще Зеленский обещал создать единый орган по расследованию экономических преступлений, чтобы этим правом не злоупотребляли действующие контролеры. Однако, пока обещания так и не выполнены.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016