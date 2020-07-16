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Новоназначенные налоговики начинают «кошмарить» бизнес: спустили команду с четким перечнем «жертв»

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Новоназначенные налоговики начинают «кошмарить» бизнес: спустили команду с четким перечнем «жертв»

Несмотря на очередную смену руководства Государственной налоговой службы Украины, методы работы остаются прежними. Не прошло и трех месяцев после назначения нового главы ГНС Алексея Любченко, как команду «фас» на четко определенный круг представителей бизнеса спустили на места. Срочное поручение «закошмарить», в частности, три алкогольные предприятия опубликовал анонимный телеграмм канал «Дон Кихот».

«Срочно! Поручение руководителям ПНОПТ (под персональную ответственность руководителей оперподразделений). Необходимо отработать и в случае выявления зафиксировать факты продажи в розничной сети ЛВИ с признаками подделки на территории обслуживания.

В настоящее время в ГУ ОРД ГФС Украины поступает информация о наличии в оптово-розничной сети ЛВИ производителем которых являются ОАО „Люботинский завод Продтовары“, ООО „ЛВЗ Прайм“, ООО „Александрия премиум“.

В случае выявления вышеуказанной продукции работниками ГУ ОРД ГФС на территории обслуживания, в отношении руководителя ПНОПТ и УОРД ДФС будет проведена служебная проверка. К вышеуказанным проверкам привлекать работников территориальных подразделений Департамента контроля за подакцизными товарами», — говорится в поручении, тест которого приводится полностью.

Там же добавляется: «Руководителям отдела ПНОПТ УОРД по фактам отработки до 17:00 в телефонном режиме сообщить Нефедову С.В.»

Как указывают авторы тг-канала, все это похоже не на борьбу, а на попытку «загнать всех в схему». Иначе нельзя объяснить такую избирательность.

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Напомним, что по данным Офиса бизнес-омбудсмена, давление на бизнес с начала 2020 года, со стороны налоговиков и правоохранителей, выросло на 13%.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский лично и неоднократно обещал не допускать давления на бизнес в Украине и бороться с таким явлением. Еще Зеленский обещал создать единый орган по расследованию экономических преступлений, чтобы этим правом не злоупотребляли действующие контролеры. Однако, пока обещания так и не выполнены.

налоговая
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