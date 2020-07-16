С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины

Министерство здравоохранения Республики Болгария продлило запрет на въезд в страну туристов из других стран, при этом сделало исключение для ряда стран, среди которых находится и Украина.
Об этом говорится в приказе министерства от 15 июля, передают Українськi Новини.
Согласно ему, запрет на въезд на территорию Болгарии не распространяется на граждан стран ЕС, Великобритании, Шенгенской зоны, Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Украины.
При этом въезжающим из этих стран не нужно предоставлять результаты тестов на коронавирус или проходить самоизоляцию.
Всем остальным необходимо предоставить документы с результатами теста ПЦР на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Болгарию.
В ином случае въезжающий будет помещен на 14-дневный карантин.
Как сообщалось, по состоянию на 10 июля Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам «красной зоны» по эпидемической ситуации.
При этом 15 июля Кабинет Министров увеличил критерий для разделения государств на страны «красной» и «зеленой» зон с 40 до 55 активных больных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения, таким образом, в скором времени Болгария может оказаться в «зеленой» зоне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016