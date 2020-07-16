С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины

Министерство здравоохранения Республики Болгария продлило запрет на въезд в страну туристов из других стран, при этом сделало исключение для ряда стран, среди которых находится и Украина.

Об этом говорится в приказе министерства от 15 июля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, запрет на въезд на территорию Болгарии не распространяется на граждан стран ЕС, Великобритании, Шенгенской зоны, Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Украины.

При этом въезжающим из этих стран не нужно предоставлять результаты тестов на коронавирус или проходить самоизоляцию.

Всем остальным необходимо предоставить документы с результатами теста ПЦР на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Болгарию.

В ином случае въезжающий будет помещен на 14-дневный карантин.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июля Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам «красной зоны» по эпидемической ситуации.

При этом 15 июля Кабинет Министров увеличил критерий для разделения государств на страны «красной» и «зеленой» зон с 40 до 55 активных больных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения, таким образом, в скором времени Болгария может оказаться в «зеленой» зоне.