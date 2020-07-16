Следователи ГБР предотвратили заказное убийство заммэра Черкасс

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс.
«Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс», — сообщает в четверг вечером пресс-служба ГБР.
Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.
«В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в информации.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
«В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет», — добавили в ГБР.
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