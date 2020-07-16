Кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра Киева будет нардеп Верещук

Парламентская фракция «Слуга народа» на своем заседании в четверг провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева, по победителем которых стала нардеп Ирина Верещук, сообщил присутствовавший на заседании президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Верещук получила все три балла: от фракции, по данным социологии и его поддержку.
Как сообщалось, в праймериз «Слуги народа» на кандидата в мэры Киева участвовали народные депутаты от этой партии: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин.
Ирина Верещук изначально считалась фаворитом Офиса президента.
Верещук в 2010-2015 гг. была мэром города Рава-Русская Львовской области. Избрана народным депутатом по списку партии «Слуга народа» под № 29.
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