Строительство Киевской объездной дороги начнется в 2021 году, - Верещук

12 августа в Киеве презентовали проект новой объездной дороги. Об этом сообщается на ФБ-странице партии «Слуга народа».

Дорога вокруг столицы предусматривает строительство «полукольца» общей протяженностью почти 150 км. Она объединит все шесть основных международных трасс, которые сейчас транзитом проходят через Киев.

Как отметила народный депутат Ирина Верещук, «объездная дорога — это один из ключевых перспективных объектов президентской программы „Большая стройка“, и вполне может быть построена за 5 лет».

Нардеп считает, что проблема объездного пути вокруг столицы не просто назрела, а перезрела. Он может разгрузить транспортный поток почти на 40% чем уменьшить количество пробок в столице.

«Разговоры о строительстве новой дороги продолжаются более 10 лет. Сегодня люди уже не верят разговорам. Мы, новая команда, которая пришла не обещать, а работать. Киев является одним из мировых лидеров по заторам. Новый объездной путь упростит плотность городского трафика и уменьшит количество выбросов автотранспорта в городе», — отметила депутат.

Ирина Верещук отметила, что новая команда готова взять на себя ответственность за подготовку проекта строительства и назвала дедлайны начала строительства.

«Сегодня мало одного желания. Нужна центральная власть, которая будет участвовать. Будет и заказчиком, и исполнителем. И власть, которая будет способствовать и помогать. Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержке. Вместе сделаем то, на что давно ожидают киевляне», — подчеркнула Ирина Верещук.

Также, по мнению депутата, «новая дорога позволит разгрузить столицу, ведь 40% всего транспорта, который проходит через город, — транзитный, снизить уровень заторов и уменьшить загруженность мостов».

Народный депутат Ирина Верещук недавно победила на партийных праймериз на выборах киевского городского головы.