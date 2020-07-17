Школы с сентября перейдут на обучение на украинском языке

Верховная рада 17 июля не стала рассматривать предложенный депутатом фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским законопроект об отсрочке до 2023 года перехода школ на украинский язык и теперь он состоится уже с 1 сентября этого года.
Законопроект Бужанского предполагал перенос ввода в действие норм законов Украины «Об образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» о переходе школ, где обучение сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на обязательное преподавание 80% предметов на украинском языке. Законопроект также предусматривал, что «перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке (украинском), определяется образовательной программой учебного учреждения с учетом особенностей языковой среды».
Этот документ был включен в повестку Рады 16 июля. Последние два дня на Бужанского и сам проект обрушился шквал критики со стороны представителей партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и других патриотических организаций. Сторонники Порошенко пикетировали парламент с требованием снять документ с рассмотрения.
Часть депутатов «Слуги народа» в ответ на протесты распространила заявление о том, что не будет поддерживать законопроект, который «вносит раскол в общество». В итоге депутаты Рады вовсе не стали рассматривать документ и ушли на каникулы.
Как заявил сам Бужанский, теперь его законопроект отложен на неопределенный срок.
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