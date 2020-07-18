В Нанте едва не сгорел готический собор XV века

Пожар произошел в соборе Святых Петра и Павла города Нант на западе Франции.
Как сообщают местные СМИ, сигнал о пожаре поступил примерно в 07:30 утра (08:30 по Киеву). К настоящему моменту огонь удалось взять под контроль.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пожарным, которые борются с огнем в кафедральном соборе.
«После Нотр-Дама (речь о пожаре в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года — Ред.) объят огнем собор Святых Петра и Павла в центре Нанта, — написал он в Twitter. — Выражаю поддержку нашим пожарным, которые рискуют жизнью, чтобы спасти это готическое сокровище».
Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет — до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.
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