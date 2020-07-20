Суд обязал Центрэнерго заплатить подручному Кононенко 1,4 млрд грн

Финансовые требования ООО «Укрдонинвест Трейдинг» к компании ПАО «Центрэнерго» на сумму 1,4 млрд грн были удовлетворены в Хозяйственном суде Киева. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовано на сайте Единого реестра судовых решений.
Согласно решению суда, «Центрэнерго» должен заплатить «Укрдонинвесту» 642,5 млн грн стоимости фактически поставленного угля, 59,3 млн стоимости доставки угля, 3,4 млн грн 3% годовых, 19,3 млн грн пени, и 717,3 млн грн штрафа и 673 000 грн судового сбора.
Хозяйственный суд Киева также отказал во встречном иске «Центрэнерго» к «Укрдонинвест» Трейдинг относительно признания недействительным договора на поставку угля за 2019 год.
Как сообщает finbalance, по данным госреестра, конечным бенефициаром «Укрдонинвест Трейдинг» является Виталий Корпачев, которым считался приближенным к Игорю Кононенко во время президентства Петра Порошенко.
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