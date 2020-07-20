Литва отменила самоизоляцию для прибывших из Украины

Для возвращающихся из Украины Литва отменила самоизоляцию. Ранее было требование об обязательной изоляции в течение 14 дней по возвращению из нашей страны. Об этом сообщает baltic-course.

Mинистерство здравоохранения Литвы заявило, что для возвращающихся из Хорватии жителей страны с понедельника обязательна двухнедельная изоляция для предотвращения распространения коронавируса, в свою очередь для прибывающих из Украины она не нужна.

Такой же порядок сейчас действует в отношении граждан Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии. Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника также будет рекомендовано изолироваться.