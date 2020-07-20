В Украине три аэропорта открыли пункты тестирования на коронавирус

В Украине аэропорты «Борисполь», «Харьков» и «Львов» открыли пункты тестирования на коронавирус. Теперь по прилету можно досрочно завершить самоизоляцию, сдав анализ.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Украэрорух».

Так, прекратить самоизоляцию тем, кто прибывает в Украину из стран «красной зоны», можно после получения отрицательного результата ПЛР-теста на COVID-19.

В аэропорту «Львов» такой пункт открылся 16 июля. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут. Оплатить тест можно только через интернет-страницу лаборатории. Стоимость тестирования — 1500 грн.

В аэропорту «Борисполь» тест на коронавирус можно сдать с 17 июля. Результаты готовятся в течение суток. После этого англоязычная справка с результатом направляется на электронный адрес пассажира. Стоимость услуги — 1500 грн. Оплата возможна только банковской карточкой. Продолжительность процедуры тестирования составляет 10-15 минут.

«Те, кто для контроля самоизоляции установил приложение „Действуй дома“, в случае отрицательного результата теста получат сообщение об отмене режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Еще один пункт с 18 июля открыли в аэропорту «Харьков». Услуга предоставляется пассажирам, прибывшим из стран «красной зоны». Стоимость услуг зависит от времени сдачи анализов. В период с 08:00 до 21:59 это стоит 1800 грн., А с 22:00 до 7:59 — 2100 грн. Оплата возможна банковской картой или наличными.