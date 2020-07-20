Войти
Зеленский назвал убийство Шеремета позором для Украины
позиция
Зеленский назвал убийство Шеремета позором для Украины
Трамп не готов будет признать свое поражение на выборах
резонанс
Трамп не готов будет признать свое поражение на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

эпидемии
RSS

В Украине три аэропорта открыли пункты тестирования на коронавирус

165
В Украине три аэропорта открыли пункты тестирования на коронавирус

В Украине аэропорты «Борисполь», «Харьков» и «Львов» открыли пункты тестирования на коронавирус. Теперь по прилету можно досрочно завершить самоизоляцию, сдав анализ.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Украэрорух».

Так, прекратить самоизоляцию тем, кто прибывает в Украину из стран «красной зоны», можно после получения отрицательного результата ПЛР-теста на COVID-19.

В аэропорту «Львов» такой пункт открылся 16 июля. Медицинская процедура вместе с оформлением длится 15 минут. Оплатить тест можно только через интернет-страницу лаборатории. Стоимость тестирования — 1500 грн.

Читайте также: В России уже провели более 25 млн тестов на коронавирус

В аэропорту «Борисполь» тест на коронавирус можно сдать с 17 июля. Результаты готовятся в течение суток. После этого англоязычная справка с результатом направляется на электронный адрес пассажира. Стоимость услуги — 1500 грн. Оплата возможна только банковской карточкой. Продолжительность процедуры тестирования составляет 10-15 минут.

«Те, кто для контроля самоизоляции установил приложение „Действуй дома“, в случае отрицательного результата теста получат сообщение об отмене режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Еще один пункт с 18 июля открыли в аэропорту «Харьков». Услуга предоставляется пассажирам, прибывшим из стран «красной зоны». Стоимость услуг зависит от времени сдачи анализов. В период с 08:00 до 21:59 это стоит 1800 грн., А с 22:00 до 7:59 — 2100 грн. Оплата возможна банковской картой или наличными.

аэропорт, самоизоляция, тест
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 июля 2020
Воскресенье, 19 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016